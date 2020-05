Zaagsneden in bomen Elzenbos bij Kessel zijn geen vandalisme, zegt Agentschap Natuur en Bos

Aandachtige wandelaars meldden inkervingen in bomen in het Elzenbos in Kessel, bij Nijlen. Die deden denken aan de beschadigde bomen in De Liereman in Oud-Turnhout. In Kessel gaat het echter niet om vandalisme, maar om bosbeheer.

Boswachter Wim De Maayer van het Agentschap Natuur en Bos legt uit hoe dat in z'n werk gaat. “In het begin planten we de boompjes heel dicht bij elkaar, maar zo kan een bos natuurlijk niet oud worden. We duiden dan de mooiste en gezondste bomen aan, zogenaamde "toekomstbomen" en gaan ze een handje helpen door de directe concurrenten weg te nemen.”

