Eerste natuurschool in Zottegem start: “Enkel bij barslecht weer gebruiken we de lokalen”

Als eerste in de stad begint basisschool Klavertjevier in september met een natuurschool voor kleuters. De kinderen zullen altijd buiten les krijgen, zowel in de winter als in de zomer. “Alleen bij barslecht weer zitten we binnen in een leslokaal”, zegt directeur Kris Meuleman. Het is de eerste openluchtschool in Zottegem en omstreken.