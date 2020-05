Burgemeester Glabbeek waarschuwt zwembadeigenaars na incident: "Let op als je zwavel met chloor mengt"

Reekmans roept nu op om voorzichtig te zijn bij het reinigen van zwembaden. "We zien het vooral bij oudere zwembadinstallaties, waar je zelf nog producten moet mengen om het zwembad te onderhouden. Ik vraag dan ook om goed op te letten. Want wanneer je die gassen inademt, kan je je longen verbranden. Het is een heel giftig goedje. Dus let op wat je doet en verwittig meteen de brandweer mocht het foutlopen."