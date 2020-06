150 vrijwilligers helpen mondmaskers verdelen in Wuustwezel: “Dit is hartverwarmend”

De personeelsleden van de gemeente hebben alle mondmaskers in enveloppen gestoken. Dat was geen gemakkelijke klus, want er moet een mondmasker zijn voor elk gezinslid. Nu alles verdeeld is, gaan vrijwilligers op stap om de enveloppen in de brievenbus te steken. Dat moet ten laatste tegen het einde van het weekend gebeurd zijn.

“Dat we die vrijwilligers zo snel vonden, is ongelooflijk”, zegt Wouters. “Als burgemeester zijn er momenten waarop je veel burgerzin ziet, maar ook momenten waarop je twijfelt of mensen nog wel mee willen werken aan dat collectieve gegeven. Als er één ding positief is aan heel deze coronacrisis is het dat we nu beseffen hoeveel mensen elkaar willen helpen. Dat is hartverwarmend. ”