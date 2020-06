Aannemer vangt grondwater op voor buurtbewoners in Tessenderlo

"Toen een van de buren vroeg om wat water te lenen, hebben we een manier bedacht om de hele straat van water te voorzien", zegt Frederik Laeremans van Superbeton. "We laten het water eerst in een container lopen. Zo creëren we een buffervat van 20.000 liter waarmee de buren hun tuintjes kunnen gieten, hun auto kunnen wassen of kinderen kunnen spelen. Het concept is eenvoudig, het is een kwestie van gezond boerenverstand", zegt Laeremans nog. "Toch hangt er ook een kostenplaatje aan, want een container wat aanpassen en dan drie weken lang op een werf laten staan, kost al snel 5.000 euro", weet Laeremans.