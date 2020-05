Al half jaar verboden, maar nog steeds worden sigaretten verkocht aan minderjarigen

Volgens de Gezondheidsinspectie ligt het aantal overtredingen trouwens veel hoger dan die 5%. "We kunnen als gezondheidsinspectie niet overal zijn. Bovendien moet de controleur de verkoper op heterdaad betrappen, wanneer hij aan een minderjarige tabak verkoopt. En dat is niet eenvoudig. De gezondheidsinspecteur moet al heel zeker zijn van een stuk wanneer hij een jongere in een winkel om zijn of haar identiteitskaart vraagt. Als die jongere toch niet minderjarig is, riskeert de verkoper zich te verbranden." In België zijn er in totaal 26 tabakscontroleurs bij de Gezondheidsinspectie.