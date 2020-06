RSC Anderlecht steunt ziekenhuis in eigen gemeente

Voetbalclub Anderlecht heeft de opbrengst van de mondmaskerverkoop vandaag officieel overhandigd aan het Bracops ziekenhuis in Anderlecht. De club startte enkele weken geleden met de verkoop van mondmaskers, met speciale paars-wit motieven. De fans kochten de mondmaskers massaal aan. Samen met enkele giften van bestuursleden zorgde dat voor een totaalbedrag van 70.000 euro.

"We wilden het geld specifiek aan het Bracops ziekenhuis geven, omdat het een lokaal project is." zegt de CEO van Anderlecht, Karel Van Eetvelt: "We zochten iets dat specifiek gerelateerd is aan de coronacris en dat niet ver weg is. We kregen al snel de tip van de burgemeester van Anderlecht van het Bracops ziekenhuis. Hier zijn heel wat mensen lokaal uit Anderlecht zelf verzorgd als ze getroffen waren door Covid19. Daarom hebben we meteen voor het Bracops ziekenhuis gekozen."