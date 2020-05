Autismespectrumstoornis in veranderende coronawereld: “Lichaamstaal is moeilijk te lezen met mondmasker”

“In mijn dagelijkse routine is er eigenlijk niet zo heel veel veranderd”, gaat Capiau verder. “Maar naar buiten gaan of met de hond gaan wandelen is nu heel anders. Het geeft me veel stress. Aan het begin van de crisis was dat zelfs onmogelijk. Als ik dan met mijn man naar buiten ging, kwamen we in het park terecht in een zee van mensen. Ik voel me daar heel oncomfortabel bij. Als ik ga wandelen is dat om mijn hoofd leeg te maken en niet om iedere 5 seconden iemand tegen te komen en me af te vragen hoe we in hemelsnaam afstand gaan houden.”