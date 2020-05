Bootjes moeten blokvaren aan sluizen in West- en Oost-Vlaanderen door aanhoudende droogte

Boten moeten samen wachten om in groep door de sluis te varen. Dat "blokvaren" is nodig, want zo wordt de sluis maximaal gevuld en kan iedereen in één keer overvaren. "Ook als het een kleinere sluis is. Dan wordt er gewacht tot de sluis volledig gevuld is en dan kunnen ze allemaal samen door de sluis varen." Op die manier moet de sluis zo weinig mogelijk open en dicht gaan. "Dat is nodig om water te besparen en is een maatregel tegen de droogte. Als er geen beroepsvaart is, en er weinig verkeer is op het water, dan kan het wel zijn dat er een uurtje gewacht moet worden."