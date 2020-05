Kleine bosbrand in Langdorp: "Wees met dit weer extra voorzichtig"

Boven Aarschot hing er vanochtend een brandgeur. Die kwam vanuit deelgemeente Langdorp waar een kleine bosbrand woedde in de Opperstraat aan de kant Testeltsesteenweg.

Wat de precieze oorzaak van de brand is, is nog niet duidelijk. Maar volgens burgemeester Gwendolyn Rutten (Open VLD) heeft de droogte er zeker iets mee te maken: "Het gaat om een bosbrand die aan de grond begint, en daar zit heel veel droge vegetatie. We zitten in code oranje. Men is er in geslaagd om met de hulp van de brandweer van Aarschot, Overijse maar ook Diest de brand langs drie kanten onder controle te houden", zegt Rutten. "Brandweer en politie waren snel ter plaatse en de vuurhaard is onder controle, maar er zal nog een tijdje moeten nageblust worden, net omdat de grond zo droog is."

De burgemeester doet nog maar eens een oproep om extra voorzichtig te zijn met dit droge weer.