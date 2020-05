Code rood voor natuurgebieden in Antwerpen en Limburg: "Extreem hoog brandgevaar. Blijf er weg"

De risicofase voor brand in de natuurgebieden in de provincies Antwerpen en Limburg is opgetrokken van oranje naar rood. Dat houdt in dat er extreem hoog brandgevaar is, zowel in de open (heide)gebieden als in de bossen, zo meldt het Agentschap Natuur en Bos. Bezoekers krijgen de raad om niet naar de natuurgebieden te gaan.