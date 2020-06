Brugse gevangenen verkiezen videobellen boven echt bezoek

Sinds maandag mogen gedetineerden weer bezoek ontvangen in de gevangenis. Maar in Brugge zijn de gevangenen niet zo enthousiast over de regeling. Door alle veiligheidsvoorschriften is het bijvoorbeeld moeilijk om elkaar tijdens het bezoek goed te verstaan. "Daardoor verkiezen de meeste gevangenen zelfs videobellen boven een echt bezoek", zegt Aagje Van Maerrem, psychologe in de vrouwenafdeling.