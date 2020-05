Buurtbubbels Tienen: lokaal talent gezocht voor alternatief zomerprogramma

Met Buurtbubbels wil de stad Tienen dit jaar kleinere evenementen organiseren in de verschillende buurten. Wijkraden, straatverenigingen of een tijdelijke groepering van inwoners van een Tiense straat kunnen dan een optreden van lokaal talent programmeren.

En daarvoor zoekt de stad lokaal talent, zegt schepen van Vrije tijd, Wim Bergé: "We zoeken bijvoorbeeld vertellers, muzikanten, dichters, creatieve workshopgevers, jongleurs of zelfs rasechte clowns die hun talenten willen laten zien aan de mensen van de buurt. Eén van de voorwaarden is dat men in Tienen woont, of een duidelijke link heeft met de stad "

Geïnteresseerden moeten zelf beschikken over al het nodige materiaal voor een optreden, workshop, voorstelling, act of animatie, al krijgen ze daar wel ondersteuning bij van de uitleendienst. Inschrijven kan via de site van de stad Tienen.