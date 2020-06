Supporters Anderlecht voorzichtig: "Afwachten of het met Vandenhaute beter wordt" 

Wouter Vandenhaute is al van jongsaf een supporter van Anderlecht. "Maar hij is toch ook een echte zakenman, zoals Coucke", zegt Johan. "Dat zakelijke zit er bij hem dus ook wel in, maar er stroomt wel paars-wit bloed door zijn aderen. Dat had Coucke minder. Het zal moeten blijken of Vandenhaute dit nu doet uit liefde voor de club of als zakenman."