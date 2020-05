Coronavirus geeft geluk van de Belg een deuk, maar creëert wel solidariteit

Het ervaren van gemoedsrust is één van de doorslaggevende factoren om geluk te ervaren. In tijden van isolement en crisis is het niet altijd even gemakkelijk om die mentale rust te bewaren. Angstige gedachten kunnen de overhand nemen en dat is te zien in de cijfers: het aantal Belgen dat zich soms, vaak tot altijd angstig voelt, steeg sinds de crisis met 6%.