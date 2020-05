Het is vandaag Europese dag van de Buren. Normaal zijn er dan over heel Vlaanderen straatfeesten en barbecues voor buurtbewoners, maar door de coronacrisis is gezellig bij elkaar zittten geen optie. In Gent hebben de stadsdiensten samen met buurtwerkers allerlei creatieve manieren gezocht om buren toch met elkaar te verbinden, op veilige afstand.