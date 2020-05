Opnieuw rellen in Minneapolis na dood zwarte man bij arrestatie: politiekantoor bestormd, Nationale Garde ingezet 

George Floyd stierf maandag bij zijn arrestatie in Minneapolis. Hij werd gearresteerd omdat hij met een vals bankbriefje zou betaald hebben. Op videobeelden is te zien hoe een blanke agent met zijn knie Floyd in een wurggreep houdt waardoor hij in ademnood raakt. De volledige patrouille - vier agenten - die bij de arrestatie aanwezig was, werd intussen ontslagen. Het is het zoveelste voorval in de VS waarbij een zwarte man overlijdt na een politie-interventie.