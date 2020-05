Econoom Paul De Grauwe: “Relanceplan-Magnette van 50 miljard is surrealistisch”

Paul De Grauwe was keihard voor het relanceplan van Magnette: “Wij hebben nu een tekort dat zeker naar 50 miljard zal gaan. Je kunt toch op het einde van de rit niet zeggen: we gaan daar nog 50 miljard aan toevoegen? Dat is misschien om aan politiek te doen, maar het is geen serieuze economische analyse.”

En misschien is zo’n relanceplan wel helemaal niet nodig, gaat De Grauwe verder: “De pandemie is tijdelijk. Als ze voorbij is, dan kunnen we ons verwachten aan een heropleving. En die kan heel sterk zijn, met als gevolg dat het dan absoluut niet nodig zal zijn om er nog eens 50 miljard aan toe te voegen.”

Paul De Grauwe mag dan wel het relanceplan van Magnette afschieten, tegelijk is hij voorstander van meer overheidsinvesteringen: “Publiek transport bijvoorbeeld. Maar dat is een instrument op lange termijn. Je ziet maar effecten over vijf of tien jaar. Het is geen goed instrument om de economie op te krikken.”