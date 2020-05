Familie Louis Neefs wil standbeeld van de zanger in Mechelse binnenstad

Het werk "Klokken in de wind" van Louis Neefs bestaat uit negen palen die de toenmalige provincies symboliseren en klokken die verwijzen naar de beiaard. "Het kunstwerk was al jaren in slechte staat. Ooit was er sprake dat er een nieuwe miniatuurversie in het Vrijbroekpark zou komen. Maar dat is nooit gebeurd. Wij hopen dat er in de Mechelse binnenstad een borstbeeld komt van mijn broer. In ons geboortedorp Gierle in de Kempen staat er al zo'n prachtig standbeeld van Louis. Op die manier kunnen mensen die hem nooit gekend hebben hem toch zien." (Lees verder onder de foto)