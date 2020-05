Urenlange hinder op E17 in Gentbrugge door gekantelde vrachtwagen met koeien

De vrachtwagen reed vanmorgen, rond kwart voor drie, in op een werfzone. De truck volgeladen met koeien kantelde, en raakte zwaar gehavend door het ongeval. In totaal vervoerde de vrachtwagen 32 koeien, en deel daarvan overleefde het ongeval niet. De dieren worden nu overgeladen in een andere vrachtwagen. Dat is een complexe operatie, de politie en het Vlaams Verkeerscentrum verwachten dat dit nog wel even kan duren.