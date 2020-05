Twee vale gieren gespot in de Kempen: “Dit is kicken!”

Het was vogelkenner Koen Leysen die de dieren ontdekte. “Ik hoorde een Wulp (een vogel, nvdr) fluiten en ben meteen naar een open plekje in het bos gelopen. Daar zag ik plots twee vale gieren boven mijn hoofd cirkelen samen met een buizerd. Die laatste is ook geen kleintje, maar in vergelijking met de gieren was het net een dwerg”, lacht Leysen.

In ons land zijn dit jaar al zo’n zes waarnemingen van gieren geregistreerd, maar het is de eerste keer dit jaar dat er ook in de Kempen gespot worden. “Het is de eerste keer dat ik ze zelf opmerk en dat is kicken”, zegt Leysen.