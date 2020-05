Giovanni Claus uit Tielt overleefde Heizeldrama: "Het heeft nog jaren geduurd voor ik weer naar het voetbal ging"

"We hadden er maanden naar uitgekeken en waren apetrots dat we tickets hadden bemachtigd. Als Club Brugge-supporter ging ik vaak naar het voetbal en we trokken ook regelmatig naar de Heizel als de nationale ploeg speelde", vertelt Giovanni aan Radio 2 West-Vlaanderen.

"We stonden nog maar 5 minuten tussen de supporters van Juventus in vak Z toen we werden bekogeld door de Liverpoolsupporters. Er brak paniek uit. Op dat moment zijn je beste vrienden je vrienden niet meer. Je denkt alleen aan jezelf redden." Giovanni kon wegvluchten: "Pas op de grasmat dacht ik weer aan mijn vrienden."

Giovanni kon met zijn compagnons terug op de bus geraken. Zonder schoenen. Die was hij tussen de geknelde lichamen kwijtgeraakt. "Ik kon niet geloven dat er toch nog zou gespeeld worden. Op de bus hoorden we de eerste berichten dat er doden waren gevallen. Toen we 's nachts terugkeerden ontbraken drie mensen."

Pas 's morgens op het werk vernam hij dat één iemand van zijn groep het niet had overleefd. "Het heeft me nog lang parten gespeeld. Ik heb lang niet meer naar het voetbal kunnen gaan. En elk jaar op 29 mei denk ik aan dit drama. Je kan het je niet voorstellen als je er niet bij was, wat daar is gebeurd."