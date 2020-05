God in de cloud: zo helpt Facebook kerken en moskeeën om gelovigen te bereiken

Ook priesters vinden hun weg naar Facebook Live. “Mensen die thuis zitten, vinden het fijn om verbonden te blijven met hun priesters”, zegt Luc Herbots, deken van Genk. Ook voor hem was het eerst even zoeken hoe je dat precies doet, zo’n livestream opzetten. “Eerst hoopten we dat de toestand na enkele weken voorbij zou zijn. Toen we te horen kregen dat het nog een tijd zou duren, zijn we beginnen live-uitzenden via verschillende kanalen, onder andere Facebook. Dat was begin april. We hebben ook hulp gekregen van de regionale vrije radio’s en een aantal vrijwilligers”, aldus Herbots.