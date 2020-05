Hoe beroemd ook, deze 'sterren' zijn en blijven broer en zus…

In Europa werd deze dag om de relatie tussen broers en zussen in het zonlicht te plaatsen in 2014 in het leven geroepen, dit vooral nadat het initiatief in de VS duidelijk op een positieve respons kon rekenen. Daar werd 'Siblings Day' al in 1997 gelanceerd door Claudia Evart, die haar broer en zus op jonge leeftijd verloren had.

We selecteerden om deze dag te vieren alvast 20 beroemdheden die als broer en zus door het leven gaan en van wie u het misschien zelfs niet eens wist dat ze broer en zus van elkaar zijn.

Maar de familiale band tussen deze 20 beroemdheden kan alvast niet duidelijker zijn:

1. Jason ("Ozark", "Horrible bosses") en Justine ("Family ties") Bateman