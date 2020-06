Hoe overleeft je tuin de droogte?

De tuin is het best bestand tegen droogte en warmte als hij zo groen mogelijk is. Verhardingen worden dus best vermeden. “Regenwater moet de kans krijgen om in de grond te trekken. Als je toch een verharding hebt, kan je best het water dat op de tegels valt opvangen, zodat het elders in de tuin gerecupereerd kan worden,” zegt Joren Brouwers van Ecoland+dsgn.