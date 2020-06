Hoe pakt horeca in Nederland de heropening maandag aan? “Moeilijk te voorspellen of het een stormloop wordt, maar ook Belgen zullen willen profiteren”

Net zoals in ons land, staan horeca-uitbaters al maanden te springen om hun zaken weer te kunnen openen. Maandag is het eindelijk zo ver. “Het is best wel spannend”, vindt journalist Bern Opdenacker. “Ik ben benieuwd hoe het allemaal gaat verlopen. Want je ziet toch dat de Nederlandse horecazaken zich aan allerlei maatregelen moeten houden.”

Opdenacker legt uit aan welke regels de horeca zich moet houden. “Als je binnen wil zitten is het verplicht om te reserveren, want er mogen maar maximaal 30 personen binnen in het café of restaurant zitten. Op de terrassen mogen meer mensen zitten, maar daar moeten de tafels ver genoeg uit mekaar staan. Daar moet je in principe niet voor reserveren, maar de meeste uitbaters vragen om dat toch te doen. Waarschijnlijk om te voorkomen dat veel mensen tussen de tafels doorlopen, op zoek naar een vrije tafel. Uitbaters willen vooral een stormloop vermijden, want je bent verantwoordelijk voor de veiligheid van je eigen zaak.”