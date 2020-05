Sluiten om middernacht en 1,5 meter tussen de tafels: zo zal een café- of restaurantbezoek straks verlopen 

Aan de toog hangen zal niet meteen weer mogelijk zijn. Zowel op café als op restaurant zal de bestelling en de bediening aan tafel moeten gebeuren. Die tafels zullen ook op anderhalve meter van elkaar staan, kwestie van de fysieke afstand zo goed mogelijk te kunnen bewaren.

Alle horecazaken zullen ook om middernacht de deuren moeten sluiten. "Hoe later het namelijk wordt, hoe moeilijker het is om je aan de regels rond social distancing te houden", verklaart federaal minister van Werk Nathalie Muylle (CD&V). "Er is ook rekening gehouden met restaurants die twee shiften na elkaar zouden kunnen organiseren."

Reserveren wordt de norm voor restaurants. Op café zal het in principe volstaan om per tafel de gegevens van een persoon achter te laten, zodat men mensen toch makkelijk kan bereiken in het geval van een besmetting.

Verwacht wordt dat de Nationale Veiligheidsraad volgende week met een datum komt waarop de horeca opnieuw zal mogen opengaan. De datum van 8 juni circuleert al een tijdje als mogelijkheid. "En deze gids is een hele mooi leidraad waar de horeca nu mee aan de slag kan gaan om vanaf 8 juni alles te kunnen openen", aldus minister Muylle.