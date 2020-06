Imeldaziekenhuis Bonheiden coronavrij verklaard: "Opgelucht en perfect voorbereid op tweede piek"

Enkele maanden geleden was het erg druk in het Imeldaziekenhuis in Bonheiden. In de regio waren veel mensen besmet teruggekomen van skivakantie. Op het hoogtepunt, eind maart, lagen er zo'n 100 coronapatiënten in het Imeldaziekenhuis. "We stonden meteen in het oog van de storm", zegt directeur Bart Pardon in "Start Je Dag". "De eerste patiënten ontvingen we 11 maart. Gedurende twee à drie weken was er een enorme toeloop en een grote belasting op het ziekenhuis, maar dat is voorlopig voorbij. We zijn daar blij mee." Volgens Pardon is de opluchting bij het personeel groot. "Het waren zware weken waarin alle afdelingen meer dan ooit solidair waren en een tandje bijstaken."