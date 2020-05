Kater Lee in quarantaine bij viroloog Marc Van Ranst? Collega Steven Van Gucht: "Sympathiek, maar lichtzinnig"

En die infrastructuur bestaat niet in België. "Het zou trouwens ook heel duur zijn, " zegt Van Gucht. "Als je dat voor deze kat doet, moet je dat in de toekomst ook voor al die andere 1000den katten en honden doen die elke jaar geïmporteerd worden, waarvan een aantal uit echte risicolanden"



Met andere woorden: Lee kan een precedent worden en dan is het hek van de dam, zegt Van Gucht: "Dat is onze grootste zorg. Wij willen vooral afraden dat mensen in risicolanden waar nog rabiës circuleert honden en katten meenemen. We hebben geen test om aan te tonen of zo’n dier rabiës heeft of niet. Dat kan alleen maar als de ziekte al duidelijk is. We hebben die ziekte sinds 2001 uitgeroeid in België en we moeten dat absoluut zo houden."