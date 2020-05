Kijktips van Ward Verrijcken: lachen op de maan, Epstein en een filmfestival bij u thuis

Op Netflix start de komische reeks "Space force" met Steve Carell, Lisa Kudrow en John Malkovich. Ze krijgen de opdracht om een zesde Amerikaanse legertak uit te bouwen, in de ruimte.

Nog op Netflix brengt de documentairereeks "Jeffrey Epstein: filthy rich" het verhaal van de vermeende pedofiel Jeffrey Epstein. Het sensationele verhaal levert saaiere televisie op dan we hadden gehoopt.



Het kortfilmfestival van Leuven gaat digitaal en biedt liefhebbers van kortfilms de kans om thuis een filmfestival te organiseren. In het eerste pakket vinden we de gelauwerde film "Da Yie" van regisseur Anthony Nti. In het tweede pakket zit het Oscar-genomineerde "Une Soeur" met Veerle Baetens. Het festival starten kan op www.cinemazed.be.