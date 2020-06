Kleuters Paviljoen Schaarbeek pas vrijdag 5 juni naar school

Hoewel het intussen al juni is, is het erg belangrijk dat de kinderen nog even naar school terugkeren. Zeker in Brussel, vervolgt Sven. "Als we de optelsom maken, dan zijn ze nu al bijna drie maanden niet meer naar school geweest. Mochten de kleuters ook in juni niet terugkeren, dan is het grote vakantie en zijn ze er weer twee maanden niet. Dat is in totaal een half jaar en erg lang. Zeker voor kinderen hier in Schaarbeek die vaak thuis een andere taal spreken dan het Nederlands. Het Nederlands is de schooltaal en de taal waarmee ze verder moeten. Het is erg belangrijk dat ze die onderhouden."