Kunstacademie in Wetteren blijft online lesgeven, terwijl fysieke les opnieuw mag

"Bovendien", zegt De Geest, "zou het heel veel tijd en moeite kosten om een nieuw schema op te stellen en alles te herorganiseren terwijl het schooljaar nog maar 3 weken duurt. Voor de leerkracht is het eenvoudig om naar de academie te komen en één-op-één les te geven. Maar alle leerlingen inplannen, is heel moeilijk. Daarmee belasten wij ook de ouders, want niet elke leerling kan zelfstandig naar hier komen."

"Wij zijn ervan overtuigd dat het beter is om het schooljaar af te sluiten op de manier waarop we de voorbije weken te werk gingen", concludeert de directeur. De academie van Wetteren behoudt ook online lessen bij haar afdelingen in Massemen, Sint-Lievens-Houtem en Berlare.