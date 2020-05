Leerlingen krijgen les in tuinen uit de buurt in Izegem: "Het geeft ons letterlijk en figuurlijk meer ademruimte"

Lesgeven in de tuinen van enkele ouders uit de buurt: het lijkt één van de vele initiatieven die scholen organiseren om veilig onderwijs te voorzien. In de gemeentelijke basisschool 3K in Kinrooi in de provincie Limburg werden 2 tenten opgezet, zodat kinderen in de buitenlucht les kunnen volgen. Ook in de methodeschool Van Veldeke in Hasselt hebben ze openluchtklassen gecreëerd in de strijd tegen het coronavirus.