Liveblog: Belgische grens weer open voor mensen die familie in buurlanden willen bezoeken

Vanaf vandaag is het voor Belgen toegestaan om familieleden te bezoeken die in een van onze buurlanden wonen. Dat bevestigt minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V). Het gaat om Nederland, Duitsland, Luxemburg, Frankrijk en via de Eurostarlijn ook het Verenigd Koninkrijk. Ook Belgen in de buurlanden mogen trouwens ons land binnen om familie te bezoeken.

"Je moet kunnen bewijzen dat het om een familiebezoek gaat en dat je een aantoonbare band hebt", benadrukt De Crem. Vrienden in een van onze buurlanden bezoeken, blijft verboden. "Dat is duidelijk uit de bespreking met de regeringstop gekomen. Het gaat om familiebezoek, vriendenbezoek is daar niet bij."

Als u eenmaal bij uw familie in het buitenland bent, mag u samen gaan winkelen als dat noodzakelijk is. Samen een daguitstap maken, kan niet. "We rekenen op het gezond verstand. Dat betekent dat je het bezoek zo kort mogelijk moet houden en afstand moet bewaren."