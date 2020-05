Zuhal Demir (N-VA): “Drinkwaterbedrijven verzekeren mij dat we de zomer kunnen overbruggen”

De minister erkent dat het beleid in het verleden slordig is geweest op dit gebied: “We hebben daar veel te weinig tijd, energie maar ook middelen in gestoken. Dat wil zeggen dat we nu echt wel beleid moeten voeren op lange termijn en dat we structurele maatregelen moeten nemen waar ook middelen tegenover staan. En dat wil ook wel zeggen: geen “business as usual” meer.”