"Nee, deze zwarte man valt me niet lastig, we slapen al 7 jaar samen. Racisme zit hem in details"

Maar ik schrijf ook voor mezelf, omdat ik al die jaren dacht dat racisme toch bijna verdwenen was. Ik die vaak genoeg nog steeds niet geloof dat er ergens iets racistisch achter schuilt. Dat hij niet flauw moet doen, het zich niet moet aantrekken. Omdat ik de nuance niet altijd voel. Maar dat dat even fout is, daarom schrijf ik ook.

Want racisme is vaak obvious (voor de hand liggend, red.), maar zit even vaak in details. Ik schrijf voor de kinderen die we misschien ooit zullen krijgen. Ik hoop dat zij dit nooit zullen moeten schrijven. Ik schrijf omdat iemand niet genoeg adem kreeg en stierf.



BEKIJK Isa Tubbax legt bij Michèle Cuvelier op Studio Brussel uit waarom ze in haar pen kroop: