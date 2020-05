In Antwerpen zijn de restauratiewerkzaamheden aan de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal weer opgestart. Het is een van de 21 restauratiewerven van monumenten en historische gebouwen die stil lagen door de coronamaatregelen. In Antwerpen wordt momenteel de buitenkant van de toren grondig aangepakt. Onze reporter Hilde Mertens mocht mee naar boven, 90 meter hoog. Bekijk hierboven haar verslag.