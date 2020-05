OESO-onderwijsexpert: "Sluiting scholen leidt tot enorme leerachterstand en grotere kloof tussen leerlingen"   

Was het dan een foute inschatting om de scholen te sluiten? Van Damme is voorzichtig in zijn antwoord. "Persoonlijk denk ik dat het eigenlijk niet nodig was geweest. Vandaag hebben we uiteraard meer kennis over de overdracht van het virus, midden maart wisten we nog niet dat kinderen eigenlijk maar een kleine rol spelen in de overdracht van het virus. Er zijn veel "achterafs" in dit verhaal, maar wellicht was het niet nodig geweest."