Ook coronabesmetting in asielcentrum van Leopoldsburg: pas bevallen vrouw testte er positief

Een bewoonster van het noodopvangcentrum van Leopoldsburg testte positief bij de bevalling. Ze is nu samen met haar partner en baby in quarantaine geplaatst. In het opvangcentrum van Leopoldsburg verblijven 500 asielzoekers.

In alle opvangcentra zijn er zones voorzien waar mensen met een coronabesmetting, of met symptomen die daarop wijzen, geïsoleerd kunnen worden. Maar dat is niet altijd eenvoudig, vertelt Ine Tassignon van het Rode Kruis: "Alle opvangcentra hebben een bezettingsgraad van 100 of zelfs meer dan 100 procent, dus het is heel moeilijk om dan extra ruimte of extra zones te creëren. In sommige centra lukt dat beter dan in andere."

In Houthalen-Helchteren bijvoorbeeld, een opvangcentrum waar deze week 7 coronabesmettingen zijn vastgesteld, zijn containers geplaatst. Ine Tassignon: "Die containers zijn speciaal bedoeld voor de mensen die in quarantaine moeten. Die mensen komen die zone niet uit, ze hebben daar apart sanitair en hun maaltijden worden naar daar gebracht."