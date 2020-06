Oplossing in zicht voor kruispunt Noorderring Ieper

Vlak bij het kruispunt van de Noorderring en de Pilkemseweg bevinden zich bedrijven, het nieuwe stadhuis, het politiecommissariaat en het Jan Ypermanziekenhuis. Dat verooraakt flink wat verkeersdruk en geregeld files. Na een oproep van Ieperse bedrijven, het ziekenhuis en het stadsbestuur komt er een studie om een oplossing te vinden. "Concreet gaat over een ondertunneling, waardoor het verkeer er vlotter zal kunnen doorstromen", zegt burgemeester Emmily Talpe. "Zo zal het bedrijventerrein gemakkelijker te bereiken zijn."

De burgemeester is blij dat er schot in de zaak komt. "Het project was pas later voorzien, maar we konden de minister overtuigen van het belang van dit project voor onze regio en haar economische ontwikkeling. Ik verwacht dat de werken zeker in deze bestuursperiode beginnen."