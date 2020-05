Opnieuw 3 zware ongevallen op E17 tussen Gent en Antwerpen, minstens 2 doden, snelweg dicht in Sint-Niklaas

In de vooravond zijn er verschillende zware ongevallen gebeurd op de autosnelwegen in Vlaanderen. In Sint-Niklaas is de E17 in de richting van Antwerpen volledig versperd na een ongeval. In de andere rijrichting is er een kijkfile.

Eerder botsten op dezelfde E17 richting Antwerpen twee vrachtwagens en een auto in Kruibeke. Daarna was er ook een ongeval in Haasdonk met drie vrachtwagens. Het ging om een kop-staart-aanrijding in de staart van de file van het ongeval in Kruibeke.

In Haasdonk is een van de vrachtwagens in brand gevlogen en dat vuur is overgeslagen op de berm. De brandweer heeft de grootste moeite om de vuurzee te bedwingen. Er is sprake van een dodelijk slachtoffer bij dit ongeval. Een van de vrachtwagenchauffeurs zou niet meer tijdig uit zijn cabine zijn geraakt toen de brand uitbrak.

Omstreeks 17 uur meldde het Vlaams Verkeerscentrum een zwaar ongeval in Wetteren op de E40 richting Brussel. Twee rijstroken zijn er versperd.

Vanmorgen was er ook al zware hinder op dezelfde snelweg. Toen was op de E17 in de richting van Gent een vrachtwagen met koeien gekanteld in Gentbugge.