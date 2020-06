Politie rolt in Limburg en Antwerpen bende op die tientallen kilo’s cocaïne smokkelde vanuit Colombia

Vandaag viel de politie binnen in panden in Zonhoven, Genk en Houthalen-Helchteren. Ook in Antwerpen was er een huiszoeking. Dinsdag waren er ook al 10 huiszoekingen in onze provincie en in Antwerpen geweest. De politie kwam de bende eerder al op het spoor, nadat er dit jaar en in 2019 cocaïne werd gevonden in de havens van Antwerpen en Rotterdam.