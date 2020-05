Renault wil 15.000 banen schrappen, gevolgen voor 220 werknemers in België nog onduidelijk

Wat wel al duidelijk is, is dat de besparingen geen gevolgen zullen hebben voor het engagement van Renault in de Formule 1. Dat heeft topvrouw ad interim Clotilde Delbos benadrukt. "Wij hebben het al eerder in het openbaar gezegd en wij bevestigen hierbij dat wij geëngageerd blijven in de F1."

Volgens de Renault-topvrouw speelt het budgetplafond dat in de F1 wordt ingevoerd in de kaart van Renault. "De aankondiging van de nieuwe reglementen omtrent het beperken van de uitgaven is heel goed nieuws voor ons want wij moeten minder investeren in deze tak dan sommige van onze concurrenten die veel geld uitgeven. Dus wij zijn en blijven in de F1."

Het budgetplafond in de F1 bepaalt dat er in 2021 nog maximaal 145 miljoen dollar (132 miljoen euro) mag worden uitgegeven. Dat bedrag zakt in de komende jaren tot 140 milljoen dollar (in 2022) en 135 miljoen dollar (2023-2025).

Renault keerde in 2016 na enkele jaren afwezigheid terug in de Formule 1. Een groot succes werd dat nog niet. De Fransen vierden nog geen enkele GP-zege. Een vierde plaats in het constructeurskampioenschap van 2018 is het beste resultaat tot dusver.