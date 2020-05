"Space Force": Netflix pakt uit met satirische tv-reeks over Amerikaanse militairen in de ruimte

Vandaag gaat op Netflix een nieuwe, satirische reeks in première: "Space Force". De titel is een verwijzing naar een afdeling in het Amerikaanse leger die in de toekomst de Verenigde Staten moet verdedigen vanuit de ruimte. Oorlogszucht die tot ver boven de aardbol reikt, daarover gaat "Space Force". Onze filmreporter Ward Verrijcken had een interview met hoofdrolspelers John Malkovich en Lisa Kudrow. Bekijk hierboven zijn reportage.