Spectaculaire daling van woninginbraken in politiezone Limburg Regio Hoofdstad

De afgelopen maand hebben inbrekers 13 keer toegeslagen, terwijl dat in dezelfde maand vorig jaar 41 keer was. Ook in april en maart waren er een pak minder inbraken dan vorig jaar. Dat heeft er deels mee te maken dat de mensen meer thuis zijn. Maar de politie stuurde ook coronaploegen de straat op, waardoor de pakkans voor inbrekers groter was.

Korpschef Philip Pirard: “In de cijfers zien we duidelijk dat corona een impact heeft gehad op de criminaliteitscijfers in onze politiezone. Vooral de daling van het aantal inbraken is spectaculair. We zitten nog maar op 30 à 40 procent van de inbraken die we tijdens dezelfde periode vorig jaar vaststelden.”