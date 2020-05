Bijeenkomst Chiromeisjes Kortessem stilgelegd: "We hadden toestemming van de burgemeester"

Vorige week werd bekendgemaakt dat jeugdkampen deze zomer mogen doorgaan. Om dat voor te bereiden, kwamen een tiental Chiroleidsters van meisjeschiro Okapi Kortessem enkele dagen geleden samen. Maar dat was van korte duur, want de politie van de zone Borgloon heeft de bijeenkomst stilgelegd. De meisjes zeiden toestemming te hebben van burgemeester Tom Thijssen (CD&V, zie foto bovenaan). Hij bevestigt dat. Vanavond zal Hugo Philtjens (Open VLD) de zaak aankaarten op de digitale gemeenteraad omdat het in strijd is met de coronamaatregelen.