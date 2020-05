Trump breekt met de Wereldgezondheidsorganisatie WHO

Trump had er eerder al mee gedreigd om de Amerikaanse bijdrage aan de WHO stop te zetten, tenzij de organisatie haar werking zou verbeteren. Maar ze zijn er niet in geslaagd de noodzakelijke hervorming door te voeren, vervolgde Trump en dat terwijl China 40 miljoen dollar per jaar aan de WHO geeft, wat veel minder is dan 450 miljoen dollar die de Verenigde Staten bijdragen. De VS zijn daarmee de grootste financier van de organisatie. En daarom stop hij dus de financiering, de vrijgekomen middelen gaan naar andere wereldwijde gezondheidsdoelen.