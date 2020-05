Nieuwe broeihaarden van corona in 2 woonzorgcentra in Waasland: "Maak je geen zorgen", zegt viroloog Steven Callens

Vandaag raakte bekend dat er 24 nieuwe coronagevallen zijn in woonzorgcentrum Briels in Melsele, bij Beveren. Ook in woonzorgcentrum Meulenbroek in Hamme zijn momenteel 19 mensen besmet met het virus. In beide centra zou het merendeel van de coronapatiënten slechts milde symptomen vertonen. Hoe dan ook: er zijn twee nieuwe broeihaarden in het Waasland. "Maar we hoeven ons zeker geen zorgen te maken", zegt Steven Callens, professor infectieziekten aan UZ.

"Het testbeleid is uitgebreid de laatste weken. En als we meer testen, is het niet abnormaal dat we meer broeihaarden ontdekken", gaat de professor verder. "De ontdekking van die opflakkeringen in het Waasland durf ik zelfs als een geruststelling te zien. Want als we zo'n broeihaard vroegtijdig ontdekken, kunnen we meer nieuwe gevallen voorkomen. Het is belangrijk dat de overheid uitvoerig blijft testen en contacten blijft nagaan via contacttracing."