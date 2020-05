Twitter reageert: hoe het coronavirus onze zorgeloze plannen ruïneerde…

We hebben ze allemaal gemaakt bij het begin van het nieuwe jaar, maar onze plannen werden al snel in duigen geslagen toen het coronavirus zich aanbood. Plots zag, onder meer door de quarantainemaatregelen, alles er helemaal anders uit en moesten we onze toekomstplannen van de ene dag op de andere bijschaven. Al blijven zelfs nu die plannen nog altijd erg vaag. Samengevat: corona ruïneerde ons leven! Op Twitter was dit reden genoeg om "het mooie leven dat we in het vooruitzicht hadden" af te meten met "de tristesse die ons nu nog rest".