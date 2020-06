Universiteit van Hasselt krijgt beperkingen opgelegd bij 4 nieuwe opleidingen: “We worden gediscrimineerd”

De nieuwe regeling heeft te maken met de weg die de Vlaamse regering nu volgt om deze opleidingen wettelijk in te schrijven. Dat meldt TVL. Het gebeurt op een andere manier dan in het verleden en het is ook anders dan bij de andere universiteiten tot nog toe het geval was. Rector Luc De Schepper: “Een van de nadelen is dat als we iets aan de naam of invalshoek willen toevoegen of veranderen, dat we dan terug naar het parlement moeten. Andere universiteiten moeten dat niet doen. Wij vinden dat fundamenteel oneerlijk en we hebben gevraagd aan de Limburgse parlementairen om de wet aan te passen.”

De rector zegt dat hij in deze zaak ook gesteund wordt door 3 van de 4 andere universiteiten. De nieuwe opleidingen waar het om gaat, zijn onder meer bachelor Sociale Wetenschappen en een master Verpleeg- en vroedkunde.